Si bien hay imágenes que valen más que mil palabras, no vale como excusa para dejar de escribir esta nota… Porque la foto del casamiento de Muni Seligmann y Nicolás Naymarck -la misma que se observa aquí arriba- define por sí misma al amor. Y a la felicidad. Y casi que no queda nada más decir. ¡Pero no! Aún en este línea, las mil palabras se encuentran muy lejos…