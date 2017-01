Acto seguido, Miguel Del Sel manifestó que el actual Presidente de la Nación no le miente a la gente, como solía ocurrir en la época del kirchnerismo: "Mauricio te habla con la verdad. Yo le dije: 'Nunca mientas', y él me dijo: 'Así va a ser'. No hay que mentirle a la gente, hay problemas, hay problemas… Ahora se sabe que hay pobreza. Antes no había pobreza, no había inflación, del 0,7 % decían. Antes no había delincuencia, no había droga, no había nada. Todo era una sensación".