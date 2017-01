"Siempre fui más tirando a gordo que a flaco. Un día me vi más excedido de lo que correspondía y empecé con la dieta. Fue hace un año, más o menos para esta época, dos meses antes de entrar al canal", dice y agrega: "Como muchas ensaladas, incorporo carnes magras como pollo y huevo en proporciones chicas. La dieta es sin alcohol ni gaseosas ni harinas. Me acostumbré a eso y me siento bien, no me cuesta nada. No era de tomar mucho alcohol, más que vino de manera sociable no tomaba. Tampoco soy muy fanático de lo dulce. Lo que sí me costó son los quesos. Me gusta mucho el fiambre, incluso para el desayuno".