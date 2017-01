Y siguió: "el amor no se perdió, y nunca barajamos llegar a ese extremo. Ahora me vuelvo a Buenos Aires más temprano que nunca, porque mi papá está de vuelta de visita y Fabián comienza la pretemporada con Vélez. Me sentaré a organizar el 2017, las vacaciones me ayudaron a bajar y así es mejor tomar las decisiones correctas".