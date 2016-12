Amigo mío, el mejor, el que más conocía, conozco. En realidad me cuesta hablarte en pasado, te siento conmigo y a la vez te extraño. Me acuerdo de anécdotas, me río y lloro… un pedazo de mi corazón te llevaste… por eso eras tan demostrativo y cariñoso, porque había poco tiempo, más que poco. Qué injusta es la vida, no puedo creer que se lleven oro de la Tierra y se siga llenando de mierdas. Hoy estoy destruido, mi familia lo está, no puedo entender por qué… no creo en nada, en nadie, debatiamos sobre eso, sos el más cristiano que conocí y aún así te fuiste… sano como el agua, un pibe de gran corazón, generoso, dabas lo que no tenías, gracioso, siempre con un humor que te caracterizaba, limpio, demasiado, no compartíamos pajitas ni vasos, con unos tocs que nos llenaban de risas (me tortura describirte, eras perfecto para mí). Ojalá estés en el lugar que merecés. Creo que este mundo te quedaba chico.