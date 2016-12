9- Publicó una decena de libros entre los que se destacan Mi vida en esta galaxia (2010), Shockaholic (2011), Postales desde el borde (1987), Delirios de la abuela (1993), Lo más horrible existe (2004), No te vayas, no me olvides (1992). En su autobiografía, Wishful Drinking (2008), se ríe de sus experiencias personales como su tendencia al alcoholismo y sus fracasos matrimoniales.