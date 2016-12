Ingresó a la compañía de mimos de Fred Karno en 1907 y realizó una gira por los Estados Unidos. Sus actuaciones fueron vistas por "El rey de la comedia" Mack Sennett, con quien realizó su primera película, Making a Living (Ganándose la vida). En 1916 rodó 12 comedias de entre 12 y 16 minutos, entre las que se encontraban The Fireman (Charlot, Bombero), The Vagabond (El vagabundo), 1 AM y The Pawnshot (Charlot, prestamista).