"The night of" fue una miniserie que se estrenó a mitad de año en HBO. Relataba la historia de un joven estadounidense de origen paquistaní que se involucrado en una noche de locura-drogas, sexo con una desconocida-y termina siendo encarcelado por el crimen de la joven. Es una historia que habla sobre la discriminación a los musulmanes en EEUU y tuvo un gran impacto. No solo por este tema sino por la forma en que fue contada.