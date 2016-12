"Me porté muy mal con ella por culpa de la fama y mi juventud. Por eso hoy quiero buscar la forma de conquistarla de nuevo, pero me la está haciendo very difficult", había dicho en ese momento Carlitos en el living de Susana, luego de cortar con Asnicar y darse cuenta que su verdadero amor era Mansilla, la joven que aún siendo niña lo había conquistado en una bailanta y a la que él había engañado dos veces, en los momentos más importantes en la vida de una mujer.