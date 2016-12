Feeding the seagulls!!! 😳😳😳 Blessed and so grateful to be able to raise my son outside! It gives me a lot of joy to watch him have so much fun! #nature #beach #miamibeach #seagull #popcorn #Inti #blessed #grateful Dandole de comer a las gaviotas! Tan feliz y agradecida de tener la posibilidad de verlo crecer al aire liber! Divirtiéndose con ta poco, pero con tanto!!! ❤️️❤️️❤️️

A video posted by Sofia Reca (@sofiareca) on Dec 18, 2016 at 6:07pm PST