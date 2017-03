Logan es el final. La aventura más cruda y brutal de un personaje único. El más popular de los X-Men, tiene en esta cinta, un canto de cisne a la medida de su leyenda. No quiere decir que no haya en el futuro más películas con el personaje de las garras como protagonista. Pero está claro, que no será en este tono, ni con este intérprete.