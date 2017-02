Una de las categorías que llegaba cargada de polémica y cuestiones extra artísticas era la que galardonaba a la Mejor cinta de habla no inglesa. En realidad es un rubro que siempre permite darle visibilidad a problemáticas sociales o revindicaciones de derechos humanos. (Pasó en su momento con nuestra candidata La Historia Oficial, y mas aquí en el tiempo con la Bosnia No Man´s Land) Por eso la presencia entre las nominadas de una pelicular iraní (a semanas de la decisión de Trump de denegarle el ingreso a cualquier persona de esa nacionalidad) era una oportunidad que los activistas de Hollywood no iban a dejar pasar. The salesman obtuvo el segundo Oscar en la historia para Irán y dejó en el camino a la cinta alemana Toni Erdmann que era la favorita hasta hace un par de semanas.

Algo similar ocurrió con la ganadora a Mejor Cortometraje Documental: The white helmets sobre los cascos blancos en Siria, su reconocimiento fue uno de los momentos más emotivos de la noche.