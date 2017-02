"Rock in the Road", el noveno episodio de la séptima temporada, encuentra entonces al sheriff convencido de la importancia de juntar fuerzas para declararle la guerra al grupo rival. Con ese fin, Rick se entrevista con Gregory, líder de La Colonia, y luego con el Rey Ezekiel, jefe del Reino. Con Gregory los resultados no son demasiado alentadores, aunque Rick sí recibe el apoyo de algunos hombres y mujeres de ese lugar que están dispuestos a dar pelea. Luego Jesús lo lleva a ver a Ezekiel, confiado en que allí encontrará una respuesta favorable, pero el hombre del tigre también le da la espalda a ese pedido de socorro, priorizando el no querer exponer a su gente a una batalla en la que varios podrían perder sus vidas. Sin ayuda de ningún tipo, obligado a separarse de uno de sus compañeros más confiables (Daryl, al que debe dejar escondido en el Reino), Rick emprende el viaje de regreso con las manos vacías. Pero el episodio termina de forma inesperada cuando los protagonistas son sorprendidos por un nuevo grupo de humanos que van armados hasta los dientes. Amenazado a punta de arma, Rick sonríe de oreja a oreja, sospechando que esos nuevos rivales podrían ser la llave para enfrentarse a Negan.