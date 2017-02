Y, obviamente, en esta perfección radica el mayor problema de la película. Todo luce irreal, todo suena a ficción. El guión, que no es una maravilla, tampoco ayuda. Los conflictos argumentales se reducen a algunos celos adolescentes de Grey, y hay incluso un intento de generar cierto suspenso en manos de una ex despechada que tampoco termina siendo muy peligrosa. Hasta las secuencias eróticas, que se suponen, son el plato fuerte del filme, nunca logran transmitir pasión ni lujuria. Y es que no se puede tener relaciones de la manera en que lo hacen los protagonistas y al terminar no tener una sola gota de transpiración.