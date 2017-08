"Me acuerdo que lo último que me dijo fue: 'Decile al Gallego que lo adoro'. Hizo un silencio y lo repitió: 'Decile al Gallego que lo adoro'", le cuenta a Teleshow Rosita Sueiro, la esposa del recordado Víctor, quien fue la última persona que habló telefónicamente con Mendoza antes de su trágico final. Su esposo estaba descansando convaleciente ese domingo, por lo que no quisieron despertarlo.