-LS: Es horrible lo que pasa en San Juan y en un montón de provincias del interior. Es horrible no sólo desde el trato ecológico a la tierra, sino incluso todo lo que tiene que ver con lo social. Son empresas que vienen, que hacen una destrucción terrible, después se van y no queda nada, no quedan fuentes de trabajo real. Todo arruinado. No lo pueden hacer en sus propios países, pero lo pueden hacer en Argentina. Ni siquiera pagan Ganancias. Es un desastre por cualquier lado. La gente del interior lo sabe bien. Por ahí son noticias que no tienen el impacto que deberían tener.