WhatsApp suele ser un disparador de ansiedades de todo tipo. "¿Por qué me clavó el visto?", "Figura en línea pero no me contesta, ¿qué hago?". La posibilidad de monitorear lo que hacen los otros (de manera digital) puede ser estresante. Más aún cuando no se puede hacer un seguimiento porque, por ejemplo, inhabilitaron la doble tilde azul. "¿Por qué sacó esta opción? "¿Qué quiere ocultar?".