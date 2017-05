Y una vez allí se verá el diseño de la página como si se estuviera accediendo desde un móvil. En la parte superior hay que elegir el dispositivo desde el que se está ingresando. Como en realidad se está usando desde la computadora, se puede tomar cualquier alternativa, pero no hay que dejar de optar por algún modelo, porque si no, no se podrá hacer publicaciones. En este caso se optó por Samsung Galaxy S6, pero cualquier otra alternativa hubiera servido igual.