Rami advierte que los criminales también tienen "en la mira a individuos, a instituciones como hospitales (pedido de "rescate" de historias clínicas robadas o extorsión de difundir la información privada de los pacientes) y a las empresas (robo de información sensible, de propiedad intelectual, etc). Y sentencia: "El cibercrimen no es algo que va a ocurrir, ya es parte del presente".