No está Ceibas ni en Gualeguaychú ni en ningún otro pueblo de Entre Ríos, provincia donde un camionero dijo haberlo llevado unos kilómetros el 6 de agosto. No es el joven "igual" a él que el 22 de ese mismo mes se subió a la camioneta de una pareja de fueguinos sobre la ruta 40. Ni parece haber sido parte de un "sacrificio mapuche" para pasar a la "clandestinidad". No fue herido por Evaristo Jones, puestero de la estancia de Benetton. No se lo encontró en Chile. No está: hace sesenta y un días -1.464 horas interminables- que Stella Maris Peloso y Enrique Maldonado esperan saber algo de su hijo Santiago, de 28 años.