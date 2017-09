No era la primera vez que la joven lo contaba, por otra parte: ya había revelado que fue atacada en un post que escribió una semana después del hecho en un grupo cerrado de Facebook integrado por alumnos del CNBA, donde no especificó qué tipo de abuso sufrió, si existió acceso carnal. "Fue una situación de mierda y una experiencia horrible que no es que pude olvidar y seguir adelante. Es algo que te deja hecha mierda y rompe un montón de cosas dentro tuyo", aseveró: "No es un caso aislado. Dentro del colegio no es el primero y seguramente no será el último". Por lo pronto, voces que conocen la trama aseveran que no habría ocurrido una penetración forzada, un acceso carnal y que la menor conocía a su agresor, que lo percibía como "un amigo".