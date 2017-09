Según allegados a la causa consultados por Infobae, el password que abriría el caso podría estar en la información que contienen los teléfonos celulares de los gendarmes que participaron del operativo, de sus jefes e incluso de Noceti (¿y por qué no de Otranto?). La Policía Federal peritó 70 aparatos y entregó esa información al juez anterior. Mucho de ese contenido se filtró a la prensa. Pero no se sabe si entre los chats, mensajes de texto, fotos, videos y audios hay algo más que Otranto no vio u omitió o no dejó trascender.