Ya libre, V. -una inicial de fantasía empleada para proteger su identidad- declaró ante la Justicia, ante dos psicólogas, en el contexto de una cámara Gesell en el Cuerpo Médico Forense de la calle Lavalle. "Yo ya me quería ir y no me dejaba, fue cuando él abusó de mí y se fue y me dejó toda la noche encerrada. Me quería ir a mi casa por mi hijo, no me dejaba salir, empecé a gritar, subió el encargado del hotel y pedí que llamara a la policía. Ahí él me empezó a pegar, me agarró del cuello, me pegó patadas en la espalda, golpes de puño. Traté de escaparme como pude. Cuando sostuve la puerta con mis piernas, logré escapar", dijo. V. ante las especialistas. Por primera vez, le había dicho basta a su proxeneta. Su proxeneta no se lo tomó bien.