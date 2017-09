"Yo entré al departamento. Estaba shockeado con la situación. Me hizo pasar al living. Le pedí que me convidara un café. Me dio una cápsula y me dijo: 'Preparátelo vos'. Eso no era usual. Me tomé el café. Yo no soy experto en armas, pero la persona que me enseñó me explicó cómo usarla, y eso se lo transmití a él: cómo cargarla, cómo descargarla, cómo poner el dedo.

-Quedate tranquilo que no la voy a usar, me dijo

-Sí, pero si tenés que usarla, tenés que saber cómo.

En un momento, yo que la llevé envuelta en un paño verde, le dije: 'No lo pierdas que mi mujer me mata'.

-No, no te preocupes, son un par de semanas: se termina todo y listo, contestó.

Le dije de quedarse con la tarjeta roja, que se la quedara con él. Me dijo: 'No hace falta, tenela para comprar armas. Yo soy fiscal'. Le pregunté si tenía portación, le dije que para mí siempre estaba calzado. Y me dijo: 'Yo por supuesto tengo portación, yo soy fiscal'".