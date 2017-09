"Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. ¡Jamás la van a encontrar, nunca más la van a encontrar! Te lo aseguro yo, hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no la va a ver nunca más… Que le pregunten al marido dónde dejó la guita", devolvió el mensaje, vía telefónica Jara, un criminal que, junto a Gómez y Bermúdez, se dedicaban a secuestrar personas, a veces vinculadas a las bandas del narcotráfico. "La guita" a la que se refiere Jara en la llamada sería parte del problema entre Rodríguez y presumiblemente Moreyra.