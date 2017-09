Leonardo Jara: 37 años. Al igual que Bermúdez, fue condenado a prisión perpetua. Durante la instrucción del expediente, el fiscal le atribuyó haber realizado una llamada intimidatoria que una tía de Candela recibió el 28 de agosto, tres días antes del hallazgo del cadáver. "Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. íJamás la van a encontrar! Te lo aseguro yo, hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no la va a ver nunca más… Que le pregunten al marido dónde dejó la guita", decía el mensaje.