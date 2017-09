El resultado de la cámara Gesell que complica aún más la situación del futbolista no existe en un vacío, sino que se suma a una pila de pruebas en su contra. En el expediente ya consta, por ejemplo, la declaración testimonial de la madre de H. que reproduce lo que habría sido un relato de la menor. "Yo me dejé, le dije a todo que sí, cuando me besa, como si fuera mi novio, porque tenía miedo a que me hagan algo pasaron esas cosas. La última vez me tocó las tetas y le dije que no se pase. Me daba semen y lo escupía, me daba besos y me tocaba la vagina", aseveró la menor, en boca de su propia madre. También, algo mucho más difícil de relativizar para cualquier defensa: una serie de chats de Whatsapp entre Fabbro y H. El tono es por lo menos llamativo. Es decir, nadie le habla así a su ahijada.