"Creo que el juez está siendo muy presionado para dar declaraciones inconsistentes y que no tienen peso", opinó la pareja de Jones Huala, quien consideró un "disparate" las declaraciones de Otranto al diario La Nación sobre que Maldonado podría haber muerto ahogado en el río Chubut. "Me parece un disparate lo que dijo y cómo viene llevando la investigación, es el tercer allanamiento en la Pu Lof en resistencia. Este rastrillaje no originó ningún resultado positivo y el primero dio el resultado de los canes, que coincide con lo que declararon los miembros de la comunidad", comentó y dio detalles sobre las características del río. "La profundidad del río no es mucha, esa parte no es correntosa. Santiago no cayó en el río, se lo llevó Gendarmería, pero si hubiera sido como dice el juez, el río lo hubiera expulsado. No considero esa hipótesis".