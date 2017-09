"¿A qué lleva esta conclusión? La causa debe reencaminarse a la hipótesis, que ya no es tal: la certidumbre de homicidio, pero claro, después del desbarajuste que hizo el Gobierno anterior, a través de su secretario de Seguridad (Sergio Berni) en la escena del crimen, con una fiscal (Viviana Fein) y una jueza (Fabiana Palmaghini) que no supieron hacerse cargo del tema, no sé si se va a poder avanzar en la investigación de quién fue el culpable", reflexionó.