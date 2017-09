"En mi calidad de activista por los derechos de las transgénero y transexuales es mi deseo que se investigue y se desmantele la organización criminal que vengo a denunciar, para que esta mafia no siga explotando a otras chicas trans", aseguró al comienzo de su declaración. Se trataba de solidaridad, en el fondo: E. reconoció haber sido víctima de la explotación y de "numerosos abusos" durante años, "he vivido muchas injusticias y persecuciones", aseguró. No era cualquier organización criminal la que E. estaba dispuesta denunciar, no era un simple negocio de transas y proxenetas dedicados a someter mujeres y traficarlas, sino algo mucho más ambicioso.