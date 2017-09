En una entrevista con el canal TN, Sergio Maldonado opinó que cree que su hermano se entregó a la Gendarmería el día de la protesta. "Yo me pongo en el lugar de él, y yo no hubiera corrido, me hubiese entregado, porque lo único que hizo fue cortar la ruta; que lo juzguen y listo. Me entregaría. Intuyo que él hizo eso. Si no, hubiera cruzado el río, más allá de que a él no le gustaba el agua, no es profundo. Podría haberlo cruzado", sostuvo.