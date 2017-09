Asimismo, en los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina se han obtenido 14 muestras de material genético no viable para ser cotejado. En la camioneta Ford Ranger dominio OLW237 se encontró 1 muestra no cotejable, en el camión Iveco Eurocargo dominio GRS 401 se encontró 1 muestra no cotejable, en el camión Mercedez Benz Unimog dominio KGS799 se encontraron 5 muestras no cotejables, en la camioneta Volkswagen Amarok AB140DC se encontraron 5 muestras no cotejables, en el camión Mercedez Benz Unimog dominio JYI842 2 muestras no cotejables.

En el mismo sentido, en el collar con un colgante tipo colmillo encontrado en el rastrillaje del 16 de agosto también se encontró 1 muestra no cotejable.