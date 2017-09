"El 16 de agosto pasado, mi hermana Ayelén subió a Facebook una foto de ella. Fue a eso de las 15.30, y se desentendió del celular. A las 16.30, cuando volvió a conectarse, se encontró con que desde el Facebook de mi mamá habían puesto 'Me encanta' a su foto. No lo podía creer, por lo que chequeó que fuera el perfil de mi mamá e hizo una captura de pantalla rápida. Fue raro, porque no sabíamos nada de ella desde el 7 de diciembre del año pasado", contó la joven al diario local Los Andes.