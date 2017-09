De hecho, familiares de Santiago Maldonado y su abogada Verónica Heredia quejaron porque el juez Otranto no les notificó del rastrillaje y dudaron sobre la idea que esto signifique un avance en la investigación. "Los testimonios e indicios apuntan a la desaparición forzada durante la represión de Gendarmería y la verdad no entendemos por qué no nos avisaron", remarcaron a Infobae allegados a la familia de Santiago.