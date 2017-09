"Producción de fotos con mina en malla en casa hace cinco minutos. Me dio un ACV. La providencia es generosa. Unas ganas de fumar. Le mandé msj a Chatrán y no contesta. Después lo llamo. A ver si le pego un poco. Día de pija, no?", le había escrito Batalla a Bazán, adjuntando la imagen de una chica en malla y comentando aparentemente la intención de comprarle marihuana a un tal "Chatrán".