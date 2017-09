González Charvay, en cambio, no se conmovió por la aparente franqueza de García: aseguró que sus aportes fueron "un vano intento" para mejorar su situación y que el bróker no podía desconocer el origen ilícito de los fondos. Así, no lo mantuvo preso, pero lo procesó y le trabó un fuerte embargo. Sebastián Le Bourgeois, abogado defensor de García, apunta a Infobae: "Planteamos una nulidad en Cámara. A mi defendido se le imputó un accionar, ser parte de una organización delictiva, y luego lo procesaron por otro. Eso, de por sí, es nulo. En su indagatoria, García se defiende acusado de ser parte de una organización delictiva, su cliente era un presunto narcotraficante y él no lo sabía. Estaba en el lugar y momento equivocado".