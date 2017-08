Dichos al pasar los datos reales hacen que el engaño gane en credibilidad y que, en medio del shock, la víctima empiece a creer eso que le están diciendo. Al mismo tiempo, el virtual secuestrador tantea a su víctima con frases como "tu mamá me dice que tenés…" y así indagar sobre el botín y la suma de la que dispone esa voz al otro lado del teléfono a la que se pretende engañar.



– ¿Cómo que no tenés nada?

– Decime que voy para allá…

– Escuchame flaco, tu mamá dijo que vos tenés unos dólares guardados…

– Pero no los tengo acá…decime…

– ¿Dónde están?

– Decime qué hago…están en el banco… decime pero busco…