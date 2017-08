En su declaración, Villalba les dijo a las fiscales que no conocía a Bazán. No fue un dato revelador para las investigadoras, quienes ya tenían confirmado que ambos detenidos no se conocen. Pérez y Juanatey ordenaron que se le extraiga sangre a Villalba para cotejar su ADN con el que se encontró en el cuerpo de la víctima, en la escena del crimen y en la casa de Bazán.