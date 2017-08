La DDI de La Plata de la Policía Bonaerense allanó la casa del chofer ayer por la noche a pedido del fiscal Mariano Sibuet, titular de la UFI de Brandsen, el primero en investigar la triple fuga de los hermanos Lanatta en diciembre de 2015. El motivo: las muertes de María Luisa Legarreta y su hija, Fernanda Fiordelli. El jueves pasado, Legarreta, de 80 años y Fiordelli, de 40, aparecieron brutalmente degolladas en su casa de la esquina de la Ruta 215 y Rivadavia, a pocas cuadras de la casa de Padrón. No se encontró ningún cajón revuelto; no había un solo peso o dólar en la escena del crimen. No se trataba de una entradera, en los cálculos de Sibuet. El robo con información previa y tranquilidad para operar era evidente.