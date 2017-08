"Conté lo que nos comunicó el colegio, que si no era por el colegio no nos enterábamos, y les estoy eternamente agradecida. Mi hija contó en casa que había visto una escena de violencia entre Colosimo y la mujer, eso también lo conté ante el Tribunal. No era algo aislado, por lo visto. Mi hija también nos contó que Colosimo la abusaba con un arma en la mesa o en el bolsillo. Era su forma de demostrar poder. Fumaba marihuana mientras lo hacía", asegura C.