Desde que fue incorporado a la brigada canina de Escobar, Bruno participó de la investigación del doble crimen de El Palomar, ocurrido en 2015, por el que fue condenado a perpetua Enrique Alcaraz. También integró, junto con perros de los Bomberos de Punta Alta, la búsqueda de Araceli Fulles, otra de las jóvenes asesinadas este año. "Bruno es especialista en buscar el olor de una persona en particular. Todos tenemos un olor particular, es como una huella digital. No hay dos olores en el mundo iguales", sintetizó Tula, y no se guardó elogios para su perro: "Es muy rápido para resolver. Ahora que está expermientado es rapidísimo. Hace una excelente discriminación de olores y puede seguir el rastro de una persona incluso en un vehículo".