"La defensa consideró que no correspondía que siguiera preso si Casación no había resuelto la pena. Con ese pretexto, entonces no fijaron la pena de los menores por una mala interpretación de la ley y lo dejaron en libertad", señaló la letrada. "En ese momento, una tía de Francisco, hermana de Serafina y que vive en Comodoro Rivadavia se ofreció colaborar para encausar a Francisco y darle contención familiar luego de estar un año y pico en prisión. Le ofreció quedarse en esa ciudad con su marido, que es argentino, su hijo y su hija de 12 años", relató.