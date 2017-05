Las presuntas testigos del intento de secuestro fueron encontradas. Aseguraron haber visto una camioneta blanca entre las manzanas 23 y 24, que no fue una Trafic, sino una Renault Kangoo o una Fiat Fiorino, de menor tamaño. Hablaron de haberse encontrado con una chica, la presunta víctima, que les aseguró que el conductor "sacó el brazo" para "robarle el celular" y que también "se la quiso llevar". Sin embargo, no pudieron señalar quién fue la víctima al "no conocerla del barrio". El caso, sin embargo, fue denunciado por el padre de la víctima y tramitó en la Fiscalía Nº 49, un expediente que no prosperó.