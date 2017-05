La información fue confirmada por el fiscal de la causa, Hernán Ríos, en declaraciones al medio Mendoza Post. El representante del Ministerio Público definió el final de la investigación y precisó que el abuso no se pudo probar ya que las pruebas físicas no revelaron nada, el acceso carnal no pudo ser comprobado y de las muestras de ADN no se pudo extraer nada concreto.