El episodio potenció el miedo que crecía en la comunidad acomodada de la zona norte. El audio donde el propio Mateo cuenta la secuencia se viralizó. "Yo estaba relajado. Cuando le estaba explicando, saltan dos pibes del auto y me agarran. Empecé a patalear, a gritar y a llorar. Me pegué un cagazo terrible. Me meten en el auto y me empiezan a preguntar dónde estaba mi casa y me decían que me iban a matar. Yo lloraba mal", relató el chico -alumno del colegio Los Molinos, de Munro- antes de contar la escena en la que los ladrones entran a su casa y luego el tiroteo con la Policía.