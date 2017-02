La joven agregó que "fui y le dije a mi mamá, porque era la primera vez que pasaba, pero tampoco iba a dejar que pasara a mayores". En ese momento, según contó Delia, la madre de Dayana, "mi hija, sorprendida porque nunca había pasado eso, se levantó, agarró la bolsa de basura, y le dijo 'voy a dejar la basura, vuelvo y hablamos'. Pero ella no fue a dejar la bolsa de basura, me vino a hablar a mí. Nos dijo a mí y a mi marido: 'Martín me pegó'. Nosotros le preguntamos '¿qué pasó, si hasta recién estaban tomando mate juntos?'. No había motivo. Ella dijo: 'No se, está loco, no se qué le pasa, sacó una navaja'".