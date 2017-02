No obstante, el abogado de Juárez, Adrián Sabaris, se permite dudar. "Yo no diría que está esclarecido quién fue el autor material. Creo que deberíamos esperar ver los resultados", dijo. "Todavia no fui a fiscalía y no hablé como para decir que fue el que esta detenido es el autor de los disparos", agregó.