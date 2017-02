Un hombre identificado como Diego Loscalzo desató una verdadera masacre familiar en Hurlingham. De acuerdo a las primeras versiones, el atacante mató a su ex pareja, Romina Maguna, a su suegra, Juana Paiva, a dos hermanos de su ex mujer, Vanesa Gisela Maguna y José Eduardo Maguna, y a su ex concuñado, Darío Daniel Díaz.