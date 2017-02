"Habíamos hecho unas tres cuadras cuando miro por el espejo retrovisor y observo que atrás mío venía un auto blanco, no llegué a divisar si trataba de un Volskwagen Fox o un Fiat Idea, que me seguía. Ese mismo automóvil ya lo había observado días anteriores cerca del departamento que alquilaba. Pensé entonces que se trataba de vecinos que vivían en la misma cuadra. Cuando llegamos al edificio abrimos con el control remoto la puerta del garaje, ingresé y estacioné en mi lugar. Ellos ingresaron atrás mío y estacionaron. Hasta ahí no había nada raro. Cuando estaba por bajarme del auto, veo tres tipos que me apuntan con un arma. Primero me encañonaron en el estómago, después en la cabeza", le relató Cándido al medio salterño El Tribuno.