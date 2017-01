"Lo vimos entrar y lo agarramos. No teníamos esposas encima pero no hizo falta porque no se resistió cuando le dijimos quiénes éramos", comentaron a Infobae los hermanos policías. Según explicaron, el sospechoso no descartó nada ni en la carrera ni adentro de la casa. Tampoco se le hallaron objetos ni dinero robado a su acompañante.